Fransa, EURO 2024 yarı finalindeki İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı
Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde yarın İspanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Münih
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist yarın belli olacak.
İspanya ile Fransa, Münih Futbol Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak yarı final müsabakasında karşı karşıya gelecek.
Fransa, yarın oynanacak maç öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Münih Futbol Arena'da yaptı.
Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular ısınma, çabukluk ve dayanıklılık hareketleri yaptı.
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