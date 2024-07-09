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İspanya, geriye düştüğü maçta Fransa'yı yenerek EURO 2024'te finale çıktı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Fransa'yı 2-1 yenen İspanya adını finale yazdırdı.

Emrah Oktay  | 09.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
İspanya, geriye düştüğü maçta Fransa'yı yenerek EURO 2024'te finale çıktı

Münih

Münih Futbol Arena'da oynanan maç hızlı başladı. Müsabakanın 9. dakikasında Kylian Mbappe'nin asistinde Kolo Muani, Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Oyundan düşmeyen İspanya, 21. dakikada Lamine Yamal, 25. dakikada da Dani Olmo'nun golleriyle 4 dakikada skoru 2-1'e getirdi ve devre arasına bu sonuçla girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da net gol pozisyonu geliştiremedi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarının son dakikalarında İspanya, risk alan rakibi karşısında hızlı ataklar geliştirmeye çalıştı.

İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca maç, İspanya'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla İspanya, adını finale yazdırırken Fransa turnuvaya veda etti.

Olmo, İspanya'nın gol yükünü taşıyor

Dani Olmo, attığı gollerle EURO 2024'te İspanya'yı sırtlıyor.

Turnuvadaki 5. maçına çıkan Olmo, Fransa karşısında da fileleri havalandırarak organizasyondaki gol sayısını 3'e yükseltti.

Son 16 turunda Gürcistan, çeyrek finalde ise Almanya ağlarını sarsan 26 yaşındaki futbolcu, yarı finaldeki Fransa maçını da boş geçmeyerek üst üste 3 müsabakada gol sevinci yaşadı.

Tarihe geçen Yamal maçın oyuncusu seçildi

UEFA, maçın oyuncusu olarak 16 yaşındaki Lamine Yamal'ın seçildiğini açıkladı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında şık bir gol atarak takımı adına skora denge getiren Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç (16 yaş 362 gün) golcüsü oldu.

Futbol tarihine adını yazdıran Yamal, UEFA tarafından maçın oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

İspanya, 4. şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta

Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. 1964, 2008 ve 2012'de kupaya uzanan İspanyollar, 1984'te ise ikinci oldu.

İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.

Fransa'nın şampiyonluk hasreti 24 yıla çıktı

Fransa Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nı kazanma hasreti 24 yıla yükseldi.

Tarihinde 2 kez Avrupa şampiyonu olan "Horozlar" son zaferini EURO 2000'de yaşadı. Sonrasındaki şampiyonlarda sırasıyla çeyrek final, grup aşaması, çeyrek final, ikincilik ve son 16 turu gören Fransa, EURO 2024'e yarı final aşamasında veda etti.

Almanlardan Cucurella'ya penaltı tepkisi

Alman futbolseverler, İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı maç boyunca top her ayağına geldiğinde ıslıkladı.

Çeyrek finalde Almanya ile yapılan maçta ceza sahası içinde topun eline gelmesine rağmen hakemin penaltı vermediği Cucurella, Alman taraftarların tepkisini çekti.

Müsabakayı izlemek için Münih Futbol Arena'ya gelen Alman taraftarlar, Cucurella'ya maç boyunca ıslıkla tepki gösterdi. İspanyol taraftarlar ise tezahüratlarla oyuncuya destek verdi.

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