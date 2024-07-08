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Spor, Futbol, EURO 2024

Vincenzo Montella, EURO 2024'te 26 oyuncusunun 23'üne forma verdi

EURO 2024'te kaleci Uğurcan Çakır, stoper Ahmetcan Kaplan ve forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım süre alamadı. En fazla forma giyen oyuncular, 5 maçın tamamında sahada kalan Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu oldu.

Hilmi Sever  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Vincenzo Montella, EURO 2024'te 26 oyuncusunun 23'üne forma verdi

Berlin

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, aday kadrosundaki 26 oyuncunun 23'üne forma şansı verdi.

Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibin 3'ü grupta olmak üzere oynadığı toplam 5 maçta 23 oyuncusundan faydalandı.

Üç futbolcu forma şansı bulamadı

Milli takımın EURO 2024 kadrosunda yer alan 3 futbolcu, turnuvada forma şansı bulamadı.

Süre bulamayan isimler; kaleci Uğurcan Çakır, stoper Ahmetcan Kaplan ve forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım oldu.

En fazla forma giyenler Barış Alper ve Ferdi

A Milli Takım'ın EURO 2024 macerasında Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu en fazla forma giyen oyuncular olarak dikkati çekti.

Milli takımın oynadığı 5 maça da ilk 11'de başlayan Barış Alper ve Ferdi, bu karşılaşmaların tamamında sahada kaldı. İki oyuncu da uzatmalar hariç 450 dakika forma giydi.

Kale Mert Günok’un

Vincenzo Montella'nın kaledeki ilk tercihi deneyimli file bekçisi Mert Günok oldu. Mert Günok, 4 maça ilk 11’de başladı ve 360 dakika forma giydi.

Mert, yalnızca sakatlığı nedeniyle 3-0 kaybedilen Portekiz maçında kalede yerini alamadı.

Stoperde en fazla süreyi Abdülkerim aldı

Montella, savunmada en fazla Abdülkerim Bardakcı'yı sahada tuttu.

Cezası nedeniyle Avusturya maçında forma giyemeyen Abdülkerim, diğer 4 maçın tamamında sahada kaldı ve 360 dakika sahada kaldı.

Bir maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Samet Akaydin de 4 maçta 337 dakika süre aldı. Samet, Hollanda maçında ise sakatlanarak oyundan çıktı.

Hem stoperde hem de orta sahada forma giyen Kaan Ayhan, 5 maçta da şans bulup, 361 dakika sahada kaldı.

Sağ bekte görev yapan Mert Müldür ise 4 maçta 347 dakika şans buldu.

En az süre alanlar İrfan Can Kahveci ve Semih Kılıçsoy

A Milli Takım'ın EURO 2024 maçlarında en az süreyi alan iki isim İrfan Can Kahveci ve Semih Kılıçsoy oldu.

Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin turnuvanın büyük bölümünde tedavisi sürdü. İrfan, yalnızca Avusturya karşılaşmasının son bölümünde oyuna girdi ve uzatmalarla birlikte 11 dakika sahada kaldı.

Genç golcü Semih Kılıçsoy ise forma şansını Hollanda ile oynanan çeyrek final mücadelesinde yakaladı. Oyuna 89. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine giren Semih, uzatmalarla birlikte 7 dakika mücadele etti.

EURO 2024'te milli futbolcuların oynama süreleri

Ay-yıldızlı oyuncuların EURO 2024'te sahada kalma süreleri şu şekilde oldu:

Oyuncu Maç Toplam süre (Dakika)
Barış Alper Yılmaz5450
Ferdi Kadıoğlu5450
Kaan Ayhan5361
Mert Günok4360
Abdülkerim Bardakcı4360
Hakan Çalhanoğlu4356
Kenan Yıldız5347
Mert Müldür4347
Arda Güler5342
Samet Akaydin4337
Merih Demiral4206
Orkun Kökçü4221
Salih Özcan4155
İsmail Yüksek3153
Kerem Aktürkoğlu5103
Zeki Çelik3103
Altay Bayındır190
Yunus Akgün170
Yusuf Yazıcı256
Okay Yokuşlu352
Cenk Tosun223
İrfan Can Kahveci111 (Uzatmalar dahil)
Semih Kılıçsoy17 (Uzatmalar dahil)


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