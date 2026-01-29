Dolar
Spor

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Los Angeles 2028'de madalya hedefiyle çalışıyor

Türkiye'yi üç kez paralimpik oyunlarında temsil etme başarısı gösteren Ordulu milli atıcı Çağla Baş, dördüncü kez katılmak istediği organizasyonda madalya kazanabilme hedefiyle çalışıyor.

Hayati Akçay  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Los Angeles 2028'de madalya hedefiyle çalışıyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Kariyerinde dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan Çağla Baş, hazırlıklarını Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda sürdürüyor.

Çağla Baş, AA muhabirine, 17 yıldır bu sporla uğraştığını belirterek, daha önce Türkiye'yi 2016, 2020 ve 2024 Paralimpik Oyunları'nda temsil ettiğini hatırlattı.

Bu başarısını 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek organizasyona katılarak sürdürmek istediğini ifade eden Çağla, öncelikli olarak kota almak için hazırlandığını belirtti.

Çağla, bu yıl düzenlenecek ve paralimpik oyunlarına kota veren turnuvalarda başarı göstererek Los Angeles biletini almak istediğini kaydederek, "Haftanın beş günü yoğun bir şekilde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Bu yıl içerisinde kota yarışmaları olacak. Bu organizasyonlara kadar iyi bir hazırlık süreci geçirmek istiyorum." dedi.

Dördüncü kez paralimpik oyunlarında olmayı çok istediğinin altını çizen Çağla, şunları kaydetti:

"Üç kez katıldığım paralimpik oyunlarında istediğim madalyaya ulaşamadım ama pes etmek istemiyorum. Kariyerimde birçok başarı var. Ama benim tamamlamam gerektiğine inandığım bir hikayem var. O yüzden bu yolda emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum. Pazılın son parçası eksik. Bu da paralimpik madalyası. Rengi hiç önemli değil. Ama paralimpik madalyasının benim olmasını çok istiyorum. Çünkü çok emek verdim. Her sporcu gibi benim de hayalim bu madalyayı kazanabilmek. Bu hayalimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum."

Çağla Baş, kulüp antrenörü Mustafa Atalay'ın kendisine verdiği program doğrultusunda çalıştığını aktararak, "Kulübüm olsun, antrenörüm olsun bütün imkanları benim için sağlıyorlar. Ailem de en büyük destekçilerimden. Şu anda benim için her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
