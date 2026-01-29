Dolar
Gündem

MSB kaynaklarından, TSK'nın Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
MSB kaynaklarından, TSK'nın Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği iddiasına yalanlama

Ankara

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir." 


