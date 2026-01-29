Dolar
logo
Gündem

Bakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ile Ankara'da görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Bakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile Ankara'da bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
