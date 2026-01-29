Bakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ile Ankara'da görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile Ankara'da bir araya geldi.
