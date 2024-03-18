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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama

Doğan, "Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın." ifadesini kullandı.

Hakan Burak Altunöz  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama -

Trabzon

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile yaptıkları maçtaki olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin yaşanan sürecin yönetim kurulu olarak dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirtti.

Kulübün, Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı disiplin sevklerinden sonra detaylı açıklamada bulunacağını vurgulayan Doğan, "Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz." ifadesini kullandı.

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