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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu - VTR-
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Spor, Futbol

Fenerbahçe evinde kazanarak liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Bozhan Memiş  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Fenerbahçe evinde kazanarak liderliğini sürdürdü Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, Ülker Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

13. dakikada maçtaki ilk tehlike Fatih Karagümrük kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin baskısı sonrasında topu kapan İsmail Yüksek, soldan ceza sahasına giren Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Oosterwolde'nin ceza sahasına gönderdiği uzun pasta Dzeko, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye indirdi. Bu futbolcu düzeltip sert bir şut çıkardı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

34. dakikada Tadic'le verkaç yaparak ceza yayı önüne gelen Szymanski'nin plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

35. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Güven Yalçın'ın 2 kişiyi geçip verdiği pasta topla buluşan Mendes, soldan hareketlenen Can Keleş'i gördü. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcu kaleci Livakovic'i geçip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kale çizgisi üzerindeki Ferdi'nin bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Crespo'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen İrfan Can Kahveci'ye Dituro'nun müdahalesi sonrasında hakem Arka Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu köşeye sert bir vuruşla skora eşitlik getirdi: 1-1.

49. dakikada bu kez Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ tarafta topla buluşan Eysseric, ceza sahası içindeki Güven Yalçın'a pasını aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden sert şutunda kaleci Livakovic uzanarak gole engel oldu.

58. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Szymanski'yi topla buluşturdu. Son çizgiye inen bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Tadic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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