Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Can Keleş, yayın üzerindeki Hajradinovic'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda topu kaleci Lis kontrol etti.
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29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ogün Bayrak'ın altıpasın sağından içeriye çevirdiği topu Taylan Utku Aydın uzaklaştırmak istedi. Emersonn'un kısa düşen meşin yuvarlağa ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Taylan, kale çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla müdahale etti ve top kornere çıktı.
31. dakikada Göztepe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Opoku ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Heliton yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi.
33. dakikada penaltıyı kullanan Ahmet Ildız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
Kasımpaşa'da İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, lacivert-beyazlı formayla son maçına çıktı. Milli futbolcu, kaptan olarak sahada yer aldı.
Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Göztepe, sezonu 50 puanla tamamladı. Süper Lig'de 11. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 2024-25 sezonunu 47 puanla noktaladı.
47. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall, son çizgiye yakın noktadan topu içeriye çevirdi. Ben Ouanes'in altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
90+2. dakikada Göztepe ikinci golü buldu. Uzun topla başlayan atakta Kasımpaşa savunmasından seken topu kontrol eden Victor Hugo, ceza sahasına girdikten sonra 2 savunma oyuncusunun baskısına rağmen yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Göztepe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Stanimir Stoilov: "Çok güzel bir galibiyet aldık"
Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoilov, "Çok güzel bir galibiyet aldık. Galibiyeti hak ettik. Oyuncular maçın sonuna kadar ciddiyetlerini korudu. Çok hırslıydılar." ifadelerini kullandı.
İyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Bulgar teknik adam, "Yazın takıma yeni isimler katıldı. Takımın potansiyelini görünce Avrupa hedefini koydum. Talihsiz sakatlıklar olmasa bu hedefimize ulaşacaktık. Çok iyi maçlar çıkardık. Genç oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Doğru transferleri yaparak Göztepe'yi bir adım öne götürmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız." diye konuştu.
Serhat Sütlü: "Pozisyonlara giren bizdik"
Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, yenildikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaşan Sütlü, "Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynamaya çalıştık. İlk yarıda lehimize verilen faul penaltıya dönüştü. Soyunma odasına 1-0 geride girdik. İsteyen ve pozisyonlara giren bizdik." diye konuştu.
İkinci yarının başında beraberliği yakaladıklarını aktaran Serhat Sütlü, "İkinci devrede reaksiyon verdik. Altyapıdan yetişen oyuncularımızı oynattık, onlara şans verdik. Yenildiğimiz için üzüldük. Önümüzdeki sezonun planlamalarına başladık. Hazırlıklarımızı görevde kalacak şekilde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.