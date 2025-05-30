Dolar
39.24
Euro
44.52
Altın
3,290.59
ETH/USDT
2,569.40
BTC/USDT
104,474.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Antalyaspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor konuk olduğu Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süleyman Elcin  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Trabzonspor, Antalyaspor'u mağlup etti Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Onvo Antalyaspor'u 2-0 yendi.

10. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla topla buluşan Hasan Yakub İlçin'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammet Taha Tepe'de kaldı.

26. dakikada Zubkov'un pasıyla kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

29. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Folcarelli'nin ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Banza'nın vuruşunda topu kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazılı pankart ile çıktı.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Yakub İlçin'in vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

55. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

57. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Zubkov'un ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Lundstram, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

81. dakikada Kaluzinski'nin pasında topla buluşan Safuri'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fatih Tekke: "Çok büyük iş başardık"

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Ön alan baskısını sürekli yapabilen, top kendisindeyken oyun organizasyonlarında daha net ve daha farklı bir takım kurma amacım ve hedefim var. Umarım bu gerçekleşir." dedi.

Tekke, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tekke, karşılaşmanın kendilerinin üstünlüğüyle geçtiğini belirtti.

"İyi oynadığımız bir maçta hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadesini kullanan Tekke, 11 lig maçında iyi performans sergilediklerini ve tüm oyunculara bu nedenle teşekkür ettiğini kaydetti.

Birçok problem olmasına, oluşturulmasına rağmen "çok şey" başardıklarını aktaran Tekke, karşılaşmada 6 Trabzonlu oyuncunun sahada olmasına dikkati çekti.

Geldiği günden bu yana futbolcuların kendisinin dediklerini yapmaya çalıştığını anlatan Tekke, "Dışarıdan insanların bilmediği içeride bir futbol takımı değil insan grubu da vardı. Bunların psikolojik durumu da vardı. Şu an insanların çoğunun yüzü gülüyor. Bu önemli. Değiştirmek kolay değil." dedi.

"Çok büyük iş başardık"

Top rakipte ve kendilerindeyken planlarının olması gerektiğini düşünen bir teknik adam olduğunu aktaran Tekke, "Çok büyük iş başardık. Avrupa kupalarına gidebilir miydik? Evet, olabilirdi ama 11 hafta yetmedi. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olduk. Üzücü ama totalde değerlendirme yaparsak başarılı bir dönem geçirdik. Odaklanmamız gereken dinamik oyuncu, dinamik bir takım. Ön alan baskısını sürekli yapabilen, top kendisindeyken oyun organizasyonlarında daha net ve daha farklı bir takım kurma amacım ve hedefim var. Umarım bu gerçekleşir." diye konuştu.

Transfer sürecinde gelecekler, gidecekler, kalmak isteyenler gibi birçok sorunla karşılaşacaklarına dikkati çeken Tekke, "Seneye yarışan bir takım inşallah olacak. Ben bu yüzden buradayım. Evlatlarınıza, kendi evlatlarınıza güvenin. Bugün burada oynayan çocuklarınıza güvenin. Bu çocukların güvene ve sürece ihtiyacı var. Bir anda olması mümkün değil. Sabretmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tekke, gidecek kalacak oyuncularla ilgili isim veremeyeceğini ancak Cihan Çanak'ın seneye takımda kalacağını sözlerine ekledi.

Emre Belözoğlu: "Antalyaspor'a yakışan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum"

Onvo Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor'a yakışan bir takım ortaya çıkarmak istediğini söyledi.

Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir seneyi geride bıraktıklarını, bu tecrübeyi yaşamanın kendisi için mükemmel olduğunu aktaran Belözoğlu, "Böylesine bir atmosferde, Antalya gibi güzel bir şehirde bunları yaşamak benim için mükemmel bir tecrübeydi. Ligi iyi noktada bitirmek, güçlü takımları iç sahada oyun ve skor olarak yenmek çok değerliydi." dedi.

Antalyaspor'da yadsınamaz başarılı bir dönem geçirdiklerini dile getiren Belözoğlu, olumlu yönleri olan ve bütünüyle çok mutlu olduğu bir sene yaşadığını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Bu veda konuşması mıydı?" şeklindeki sorusuna Belözoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Veda yok. 1 sene daha mukavelem var. Teşekkür etmem gerekiyordu. Antalyaspor'a gönül veren herkesin büyük beklentisi var. Bu sene burada olmak, daha güçlü kadro kurma, daha büyük hedefi olan bir takım ortaya çıkarmak, daha dinamik oyuncularla ön blokta oynayabilecek, Antalyaspor'a yakışan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum."

Belözoğlu, daha kaliteli işler yapmaya çalışan bir takım kurulması halinde Antalya'da olmak, Antalyaspor'a hizmet etmek istediğini ifade etti.

Eyüpspor maçının ardından Antalyaspor'da göreve devam etmesi için 13-14 milyon avroya ihtiyaç olduğu şeklindeki açıklaması hatırlatılan Belözoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben kendi adıma o paraları istemedim. Burada kalmak istiyorum. Çok güçlü bir takımla kalmak istiyordum.Takımım çok iyi iş yaptı. Yaşamış olduğumuzu burada dile getirmek istemiyorum. Bu şartlar değişmezse ben olmasam başka bir teknik direktör de olsa Antalyaspor'u çok sıkıntılı bir yıl bekler. Transfer engelinin açılması, transfer bütçesi ve var olan oyuncuların alacakları için bu şart. Rakam belirtmemdeki amaç bu. Anadolu kulüplerine para kazanmak için gelmiyorum. Geçmişte hiçbir Anadolu kulübünden ayrılırken tazminat almadım. Antalyaspor'a ya da herhangi bir takıma maddi külfetim olmadı. Kendi şahsıma değil Antalyaspor'un başarısı için bu rakama ihtiyacı olduğunu söylemiştim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek için "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu
Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılandığı davada karar
"3. Uluslararası Aile Sempozyumu"nda açılış oturumu düzenlendi
Borsa'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Profesyonel futbol liglerinde 2025-26 sezon planlamaları belli oldu

Profesyonel futbol liglerinde 2025-26 sezon planlamaları belli oldu

Şampiyon Galatasaray, sezonu galibiyetle kapattı

Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti

Trabzonspor, Antalyaspor'u mağlup etti

Trabzonspor, Antalyaspor'u mağlup etti
İskoç kulübü Rangers'ın yüzde 51 hissesini Amerikan konsorsiyumu satın aldı

İskoç kulübü Rangers'ın yüzde 51 hissesini Amerikan konsorsiyumu satın aldı
Münih'teki UEFA Şampiyonlar Ligi finali festivaline yoğun ilgi

Münih'teki UEFA Şampiyonlar Ligi finali festivaline yoğun ilgi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet