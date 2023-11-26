Manchester United, üç puana üç golle uzandı
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti.
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'da çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United, ligin 13. haftasında Everton ile karşılaştı.
Manchester temsilcisi, 3. dakikada Alejandro Garnacho, 56. dakikada Marcus Rashford (penaltı) ve 75. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzandı.
Manchester United, bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, düşme hattındaki Everton 4 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.