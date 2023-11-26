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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile Beşiktaş maçının ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Yılport Samsunspor Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu - VTR-
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Spor, Futbol

Beşiktaş, Samsunspor deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

İlyas Gün  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Beşiktaş, Samsunspor deplasmanından 3 puanla döndü Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor, Beşiktaş’ı konuk etti.

İlk yarı

2. dakikada Beşiktaş'ta Chamberlain'in pasında Onur Bulut, ceza sahası içine yerden sert ortaladı, Soner Gönül'e çarpan top ağlarla buluştu. Hakem Abdulkadir Bitigen, ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

14. dakikada Beşiktaş, penaltı kazandı. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Rosier, Soner Gönül'le mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıyı Cenk Tosun kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Cenk Tosun tamamladı: 0-1.

23. dakikada ev sahibi takım peş peşe korner kazandı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasına iyi yükselen Van Drongelen, topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgiden topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sol taraftan kazanılan köşe atışını ise Soner Gönül kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Van Drongelen sert vurdu; kaleci Mert Günok'u geçen topu kale direğinin dibinden Rosier kornere gönderdi.

25. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında Moundilmadji, şık bir voleyle topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

Dakika 58 dakikada Samsunspor atağında Taylan Antalya'nın defansın arkasına ortasında Emre Kılınç, kaleci Mert Günok ve Necip Uysal'ın arasından topa dokundu, meşin yuvarlak direği sıyırarak kornere gitti.

72. dakikada misafir takımın atağında Necip Uysal'ın ortasına iyi yükselen Aboubakar kafayla vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.

80. dakikada Beşiktaş atağında Amir'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk, topu son anda çizgiden kornere çeldi.

84. dakikada siyah-beyazlı takım 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ın kazandığı korner atışını Amir kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Colley, kafayla vurdu, kale çizgisi üzerinde Emre Kılınç'tan top geri döndü. Bu pozisyonda ceza saha içinde oluşan karambolde top önünde kalan Fernandes, sert vurdu, Colley'in göğsüne çarpan meşin yuvarlar ağlara gitti. 2-1

90+4 dakikada Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Ercan Kara kafayla vurdu, top arka direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

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