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Spor, Futbol

"Çarşamba" ile "Perşembe" yeşil sahada yenişemedi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta mücadele eden Perşembespor, sahasında karşılaştığı Çarşambaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Hayati Akçay  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
"Çarşamba" ile "Perşembe" yeşil sahada yenişemedi Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Haftanın iki gününün adını taşıyan Samsun'un Çarşamba ilçesi ile Ordu'nun Perşembe ilçesinin futbol takımları, Bölgesel Amatör Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi.

Perşembe İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, ev sahibi takım iyi başladı. Maçın 8. dakikasında Mustafa Batuhan Akıncı'nın vuruşunda 1-0 öne geçen Perşembespor, 12. dakikada Yasin Öztop'un golüyle durumu 2-0 yaptı.

Konuk ekip 28. dakikada Abdulkadir Kaplan ile skoru 2-1'e getirirken, ev sahibi takım maçın ilk yarısını Tansu Yazıcı'nın golü ile 3-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Çarşambaspor, 46. dakikada Abdulkadir Kaplan, 90+5'de Hayri Kıcıkoğlu'nun golüyle durumu 3-3'e getirmeyi başladı.

Her iki takım taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maç, başka gol olmayınca 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Öte yandan Çarşambaspor Teknik Direktörü Zekeriya Köklükaya, maç sırasında hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

Maçın ardından futbolcular arasında yaşanan gerginlik nedeniyle karşılaşmanın hakemi bir futbolcuya kırmızı kart çıkarttı.

Her iki takım da galibiyeti istedi

Perşembespor Teknik Direktörü Hakan Çolak gazetecilere, son dakikaya kadar önde götürdükleri maçı savunma eksiklerinden dolayı galibiyetle tamamlayamadıklarını söyledi.

Maçın haftalardır sosyal medyada gündem olduğunu, ilçelerinin tanıtımına katkı sağladığını belirten Çolak, "Dostluk kazandı. Kazanmayı çok istedik ama olmadı. Bu maç nedeniyle ulusal basın ilçemize gelerek çekimler yaptı. Bizim için önemli oldu." dedi.

Çarşambaspor Teknik Direktörü Zekeriya Köklükaya ise maça çok iyi hazırladıklarını ifade ederek, "Çok net pozisyonlar kaçırdık. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Oyuncularımı bir puan için kutluyorum ama kazanmamız gereken maçı da kazanamadığımız için üzgünüm." diye konuştu.

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