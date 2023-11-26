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Spor, Futbol

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Oktay Özden  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Antalyaspor ile Çaykur Rizespor berabere kaldı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bitexen Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti.

İlk yarı

15. dakikada Emirhan Topçu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

30. dakikada Buksa'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

32. dakikada Safuri'nin sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

39. dakikada Buksa'nın ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Zeqiri'nin ceza sahasından şutunda kaleci Leite golü engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada Shelvey'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

60. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasıyla gelişen atakta ceza alanında topu kontrol eden Veysel Sarı'nın şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

88. dakikada Jehezkel'in ceza sahasından şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+4. dakikada Jehezkel'in sol kanattan ortasına ceza alanında iyi yükselen Van de Streek'in kafayla şutunda top üstten dışarıya gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

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