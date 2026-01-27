Dolar
43.40
Euro
51.56
Altın
5,092.70
ETH/USDT
2,913.00
BTC/USDT
88,025.00
BIST 100
13,148.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Avrupa'da 336. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında yarın İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak.

Emrah Oktay  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Galatasaray, Avrupa'da 336. kez sahne alacak

Manchester

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 335 maçta mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 507 gole engel olamadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Devler Ligi"nde 18. sezon

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

"Devler Ligi"nde 165. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 165. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 129 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 40 beraberlik ve 80 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 173 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 272 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

Avrupa'da son 17 müsabakanın 12'sini kaybetmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 17 müsabakanın 12'sinde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 7'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 17 karşılaşmada 6 galibiyet ve 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Son 25 Şampiyonlar Ligi maçında 5 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 25 müsabakada 5 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 25 karşılaşmada 5 galbiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi129323265131219
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi104403628168141
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam33511990126460507
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı yakalandı
İzmir'de trafik tartıştığı kişiye saldıran sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu
Arnavutköy'de İETT otobüsünün çarptığı araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti
Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da hayvanların bakımı da güçlükle yapılıyor
MEB'in suça sürüklenen çocuklara yönelik el kitabı, rehber öğretmenlere yol gösteriyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trabzonspor'un gollerinde Onuachu, Augusto ve Muçi damgası

Trabzonspor'un gollerinde Onuachu, Augusto ve Muçi damgası

Galatasaray, Avrupa'da 336. kez sahne alacak

Galatasaray, İngiliz takımlarıyla 26. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, yarınki maçlarla sona erecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, yarınki maçlarla sona erecek
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Manchester City'ye konuk olacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Manchester City'ye konuk olacak
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet