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Spor, Futbol

Kupada 3. tur, oynanan 6 karşılaşmayla başladı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur, oynanan 6 müsabakayla başladı.

Süha Gür   | 03.11.2020
Kupada 3. tur, oynanan 6 karşılaşmayla başladı

İstanbul

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak üçüncü tur maçları sonunda 4. tura yükselen takımlar belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Balıkesirspor-Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılarda 5-6)

Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare: 2-1

Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2

MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 1-2

Kupada yarının programı

Kupada üçüncü tur mücadelesi yarın yapılacak 14 karşılaşmayla devam edecek, program şöyle:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)

13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

13.00 Manisa Futbol Kulübü-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)

13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)

13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)

18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)

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