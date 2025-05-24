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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, şampiyonluk maçına hazır

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında yarın Monaco'yla karşılaşacak Fenerbahçe Beko, son hazırlıklarını yaptı.

Erkan Tiryaki  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Fenerbahçe Beko, şampiyonluk maçına hazır Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Abu Dhabi

Birleşik Arap Emşirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde son antrenmanını yapan sarı-lacivertliler, çalışmalarını tam kadro tamamladı.

Antrenman sonrası sarı-lacivertli basketbolcular Dyshawn Pierre ve Sertaç Şanlı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçirdiğini hatırlatarak "En çok oynayandan en az oynayana kadar herkesin eforu var. Burada olduğumuz için mutluyuz. Jasikevicius detaylara çok önem veren bir koç. Takımla kimyası çok iyi. Çok iyi bir takım olduk. Buraya gelmemizde önemli rol oynadı. Çok fazla finaller oynadım. Özellikle Türkiye'de Anadolu Efes'e karşı. Aslında bu finallerin hepsi bizi bu noktaya getirdi. Tabii ki yarınki final için de çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarını öven Pierre, "Taraftarımızı ne kadar çok sevdiğimi tahmin bile edemezsiniz. Umarım onlara yarın şampiyonluk sevinci yaşatacağız." dedi.

Sarı-lacivertli basketbolcu Abu Dabi'de düzenlenen dörtlü finale ilişkin "Hepimizin için farklı bir deneyim oldu. Aşırı sıcak ama bu mu yoksa aşırı soğuk mu iyi bilemiyorum. Kesin olan bir şey var, farklı bir tecrübe oldu." diye konuştu.

Sertaç Şanlı: "İnşallah İstanbul'a kupayla döneceğiz"

Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Sertaç Şanlı, kupayı kazanmayı çok istediklerini dile getirdi.

Sertaç, Monaco ile sezon içinde oynadıkları maçlardan farklı bir müsabaka yapacaklarını aktararak şunları dile getirdi:

"Diğer maçlardan çok farklı. Rakibimizle oynadığımız diğer maçlarla karşılaştırmak manasız. Tabii ki o maçlardan öğreneceğimiz şeyler var ama bu bir final maçı. Bahanesi olmayan bir maç. Pazartesi kupayla İstanbul'da olmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi sahaya koyacağız, inşallah İstanbul'a kupayla döneceğiz."

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