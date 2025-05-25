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Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Koray Taşdemir  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü'ne ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Afrika'nın, umutla yoğrulmuş nice halkın, binlerce yıllık medeniyetlerin, müziğin, dansın, rengin ve yaşamın adı olduğunu belirtti.

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Afrika'ya yaptığı her yolculuğun kalbinde silinmez izler bıraktığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Sıcacık gülümsemeler, paylaşmanın dili, sade ama derin yaşamlar. Bana hayatın özünü hatırlattı. Tüm Afrikalı kardeşlerimin bu anlamlı gününü kalpten kutluyor, barışın, refahın ve kardeşliğin, kıtanın bereketli topraklarında daima yeşermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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