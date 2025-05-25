Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü'ne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Afrika'nın, umutla yoğrulmuş nice halkın, binlerce yıllık medeniyetlerin, müziğin, dansın, rengin ve yaşamın adı olduğunu belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Afrika'ya yaptığı her yolculuğun kalbinde silinmez izler bıraktığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Sıcacık gülümsemeler, paylaşmanın dili, sade ama derin yaşamlar. Bana hayatın özünü hatırlattı. Tüm Afrikalı kardeşlerimin bu anlamlı gününü kalpten kutluyor, barışın, refahın ve kardeşliğin, kıtanın bereketli topraklarında daima yeşermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Afrika; umutla yoğrulmuş nice halkın, binlerce yıllık medeniyetlerin, müziğin, dansın, rengin ve yaşamın adı.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 25, 2025
Afrika’ya her yolculuğum kalbimde silinmez izler bıraktı.
Sıcacık gülümsemeler, paylaşmanın dili, sade ama derin yaşamlar… Bana hayatın özünü hatırlattı.
Tüm… pic.twitter.com/7ZN8Fn5tEK