Emine Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Emine Erdoğan, "Bütün milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençliğimizin aynı Milli Mücadele ruhu ile ülkemizi parlak bir geleceğe taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençliğimizin aynı Milli Mücadele ruhu ile ülkemizi parlak bir geleceğe taşıyacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.