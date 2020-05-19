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Türkiye

Emine Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Emine Erdoğan, "Bütün milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençliğimizin aynı Milli Mücadele ruhu ile ülkemizi parlak bir geleceğe taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 19.05.2020
Emine Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

İstanbul

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençliğimizin aynı Milli Mücadele ruhu ile ülkemizi parlak bir geleceğe taşıyacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

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