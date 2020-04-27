Euro
7.52
Dolar
6.96
BIST 100
99,127.26
Altın
1,720.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından ramazanın gelişini kutladı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 27.04.2020
Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından ramazanın gelişini kutladı. 

Gazeteci-yazar Ercümend Ekrem Talu'nun "Hoş Amedi" adlı eserini paylaşan Erdoğan, mesajında şu bölümü de okudu:

"Merhaba ya Şehr-i Ramazan, merhaba! Ey imana kuvvet veren, gönüllerden kederleri silip götüren, ati için ümitler bahşeden ulvi, kutsi, samimi ay! Her günün bir yevm-i zafer, her saatin bir saat-ı sürur, bayramın bir ıyd-ı pür-gurur olsun! Safa geldin! Neşen, bereketin, ferahın ile geldin. Yine neşe, bereket, ferah ve saadet bırakarak gideceksin. Seni bu sene bundan emin olarak karşılıyoruz, ey ayların mübareği, ey Şehr-i Ramazan!"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Kudüslüler teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 189 kişi öldü
31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İtalya Kovid-19 karantina tedbirlerini 4 Mayıs'ta gevşetmeye başlıyor

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

Emine Erdoğan'dan ramazan mesajı

Emine Erdoğan, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı