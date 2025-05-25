Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,498.40
BTC/USDT
107,125.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Göynük Çevre Yolu Açılış Töreni'nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya’da partisinin Akyazı İlçe Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Erol Can Çolak'ın sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini bildirdi.

Göktuğ Ergün  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi

Trabzon

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Erol Can Çolak, sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun fizyoterapi sürecine hemen başlanmış olup, kondisyon egzersizlerine de en kısa sürede başlanması planlanmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Erzurum'un Uzundere ilçesinde toprak kayması meydana geldi
Adalet Bakanı Tunç'tan, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin paylaşım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü" programına katıldı
Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi

Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan 3,2 milyar liralık kaynak hedefi

PFDK'den Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

PFDK'den Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın "süre" sıkıntısı

Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın "süre" sıkıntısı
Trabzonspor, şampiyonluk sonrası düşüşe geçti

Trabzonspor, şampiyonluk sonrası düşüşe geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet