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Real Madrid, teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun getirildiğini açıkladı

Real Madrid, teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun getirildiğini duyurdu.

Emre Aşıkçı  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Real Madrid, teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun getirildiğini açıkladı

İstanbul

İspanyol ekibinin açıklamasında, Xabi Alonso'nun, 1 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2028'e kadar üç sezon boyunca teknik direktör olarak görev yapacağı ve yarın Real Madrid City Tesisleri'nde düzenlenecek imza töreninde basına tanıtılacağı belirtildi.

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Teknik direktörlük kariyerine 2018'de Real Madrid altyapısında başlayan 43 yaşındaki çalıştırıcı, sırasıyla Real Sociedad B takımını ve Bayer Leverkusen'i çalıştırdı.

2023-2024 sezonunda Bayer Leverkusen'i, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna taşıyan İspanyol teknik adam, Alman ekibiyle Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı da kazandı.

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