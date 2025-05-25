Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada 27 kişi yaralandı
Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.
Isparta
Ramazan Açan'ın kullandığı 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe kavşağı mevkisinde Mehmet Akgün idaresindeki 16 AUP 766 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ile tur otobüsündeki 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.