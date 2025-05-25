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Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada 27 kişi yaralandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Yalçın Çelen  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada 27 kişi yaralandı

Isparta

Ramazan Açan'ın kullandığı 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe kavşağı mevkisinde Mehmet Akgün idaresindeki 16 AUP 766 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ile tur otobüsündeki 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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