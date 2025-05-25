İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir
Turan Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan 2 uçak ve 2 helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.