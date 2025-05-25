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İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Turgay Konuralp  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Turan Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 2 uçak ve 2 helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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