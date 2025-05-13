İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grubun saldırdığı 13 polisin hafif yaralandığını, 97 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul
Valilikten yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, "Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39’u kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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Boğaziçi Üniversitesinden açıklama
Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi'nden yapılan açıklamada ise üniversitede bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe karşı organize linç girişimlerinin kamuoyuna yansıdığı aktarıldı.
Bu girişimlerin, öğrenci kulübünün kullandığı kulüp odasının kapısının tehdit ve nefret içerikli yazılarla tahrip edilmesine kadar vardırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Boğaziçi Üniversitesi, düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alan, çoğulculuğu ve katılımcılığı önceleyen bir kurumdur. Üniversitemiz ekosisteminde herhangi bir grubun şiddet, baskı ve nefret diliyle tahakküm kurma gayreti ne üniversitemiz kamuoyu ne de yönetimimizde asla karşılık bulmayacaktır. Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli disiplin işlemleri başlatılacak, ayrıca ilgili birimler aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacaktır. Üniversitemizin değerlerini ve huzurunu hedef alan bu tür eylemlere hiçbir şekilde geçit verilmeyecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.