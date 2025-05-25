Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,522.10
BTC/USDT
107,645.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Samsun'da havacılık lisesi öğrencileri model uçak gösterisi yaptı

Samsun'daki Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, model uçak gösterisi gerçekleştirildi.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Samsun'da havacılık lisesi öğrencileri model uçak gösterisi yaptı Fotoğraf:Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Atakum Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen programda, lisenin 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tasarladıkları model uçakları uçurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Roket fırlatan öğrenciler, İHA gösterisi de sundu.

Göktürk Havacılık Lisesi Müdürü Enver Masum Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri düzenlediklerini söyledi.

Halka havacılığı aşılamayı amaçladıklarını ifade eden Şahin, "Öğrencilerimizin TEKNOFEST projelerinde Türkiye Şampiyonası'na katılabilecekleri, MEB Robotta dünya sıralamasına girebilecekleri birçok proje üretmekteyiz. Okulumuzda uçak bakım teknisyeni yetiştiriyoruz. Bu teknisyenler de yetişirken istiyoruz ki en ufak detayı kaçırmadan uçağın en ufak yapısından en büyük yapısına kadar elleri itinayla aşina bir şekilde eğitim alsınlar." ifadelerini kullandı.

Göktürk Havacılık Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Mahmut Emin Seven, simülasyon görevlisi olduğunu belirterek, "Etkinliğimizde roket etkinlikleri, İHA etkinliklerimiz ile simülasyon etkinliklerimiz var. Hazırlıklarımızı tamamladık. 9, 10 ve 11. sınıf öğrenci arkadaşlarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek
Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının etkili olması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Samsun'da havacılık lisesi öğrencileri model uçak gösterisi yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı

Benzer haberler

Samsun'da havacılık lisesi öğrencileri model uçak gösterisi yaptı

Samsun'da havacılık lisesi öğrencileri model uçak gösterisi yaptı

Körfez ülkeleri seyahat acentelerinin temsilcileri Samsun'u gezdi

Karasal orkidenin endemik türleri ile çoğaltılabilen türleri belirleniyor

ALS hastalığında genetik temelli yeni tedavi stratejisi üzerinde çalışılıyor

ALS hastalığında genetik temelli yeni tedavi stratejisi üzerinde çalışılıyor
"Milli Mücadele'nin ilk karargahı" Atatürk Evi'ni 1 yılda 40 bin kişi ziyaret etti

"Milli Mücadele'nin ilk karargahı" Atatürk Evi'ni 1 yılda 40 bin kişi ziyaret etti
İki Alman gezgin kanserle mücadele farkındalığı için 13 bin kilometre pedal çevirerek Çin Seddi'ni aşacak

İki Alman gezgin kanserle mücadele farkındalığı için 13 bin kilometre pedal çevirerek Çin Seddi'ni aşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet