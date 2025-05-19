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Manisa'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Ahmet Bayram, Soner Övümlü  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Manisa'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Manisa

Yalçın G. idaresindeki 34 KUF 316 plakalı minibüs, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi bölümünde kontrolden çıkarak devrildi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, araçtaki Büşra K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

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