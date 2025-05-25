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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Mersin'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Mersin

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

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Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.

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