Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Mersin
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
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Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.
Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.