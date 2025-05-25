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Hacı adaylarının kutsal topraklara gelişi sürüyor

Dünyanın birçok ülkesinden yüzbinlerce Müslüman'ın, hac görevini yerine getirmek üzere mübarek beldelere gelişleri devam ediyor.

Sabri Kesen  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Hacı adaylarının kutsal topraklara gelişi sürüyor Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Mekke

İlk kafilenin 29 Nisan'da yola çıktığı Türkiye'den de hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerine ulaşıyor.

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Kafileler halinde mübarek topraklara gelen hacı adayları, kalacakları yerlere yerleştikten sonra ihramlarıyla Kabe'yi ziyaret ediyor. Hacı adayları ihram niyeti ve telbiyelerle Mescid-i Haram'a giderek dualarla tavaf yapıyor.

Hacı adayları, Kabe'nin güney doğusundaki Hacerü'l Esved'i selamlayarak tavafa başlıyor.

Hacerü'l Esved ve sayda yoğunluk

Hacerü'l Esved çevresinde yoğunluk yaşanırken, görevliler izdihamı engelleyip rahat ibadet edilebilmeleri için hacı adaylarına sık sık uyarıda bulunuyor.

Hacı adayları, dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf ettikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılıp, Mescid-i Haram ve say alanındaki zemzem suyunu ayakta, Kabe'ye dönmüş halde dualar ederek şifa umuduyla içiyor.

Tavafı 2 rekat namaz ile tamamlayan hacı adayları, Safa ile Merve tepeleri arasında yürüyüş yapıyor.

Sayin bitirilmesinin ardından ziyneti temsil eden saçlarını bir miktar kesen hacı adayları Allah’a bağlılıklarını, fedakarlıklarını temsili olarak gösteriyor.

Sınırlı ve sorumlu hayat yaşamayı tecrübe edinen hacı adayları, Arafat'a çıkma günlerine kadar ibadetlerini günlük kıyafetleriyle eda ediyor.

Zamanlarını arife gününe kadar Kabe'de Kur'an-ı Kerim okuyarak, ibadet ve tavafla geçirecek milyonlarca kişi, heyecan içinde hacı olacakları günü bekliyor.

AA muhabirine Mekke-i Mükerreme'de açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü ve Hac İdare Merkezi Başkanı Remzi Bircan, hacı adaylarının çoğunun mübarek beldeye ulaştığını söyledi.

Türkiye'den mübarek bölgelere intikallerin sürdüğünü aktaran Bircan, "Yaklaşık 85 bin kişilik kontenjanımızın 65 bini şu anda kutsal beldeye ulaşmış durumda. Geriye kalan 20 bin kişilik kısım da önümüzdeki günlerde Mekke-i Mükerreme'ye gelecek. Hacı adaylarımız Arafat vakfesine çıkacaklar ve hacı olacaklar." diye konuştu.

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