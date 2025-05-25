Mardin'de çıkan yangınlarda 155 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde buğday ekili alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mardin
Kızıltepe'nin kırsal Çitlibağ ile Nusaybin'in kırsal Yazyurt mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanlarda yangın çıktı.
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Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlar, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü.
Çitlibağ'da 100, Yazyurt'ta da 55 dekar buğday ekili alanın yandığı, sulama borularının zarar gördüğü tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.