İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İzmir
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 12.05 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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