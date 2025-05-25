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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Tezcan Ekizler  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 12.05 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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