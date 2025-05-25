Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,485.00
BTC/USDT
107,258.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri’de “İş'te Güvenli Gelecek İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı”nın açılışında konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu’da "Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliğince düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nin kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Koray Taşdemir  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Atatürk Havalimanı'ndaki festivale ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etnospor Kültür Festivali'nin değerlerimizi yaşatmak, aile bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Somalili gazeteciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda eğitime katıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek

Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz

Emine Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet