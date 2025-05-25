Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliğince düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nin kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesi temennisinde bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Atatürk Havalimanı'ndaki festivale ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etnospor Kültür Festivali'nin değerlerimizi yaşatmak, aile bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etnospor Kültür Festivali’nin değerlerimizi yaşatmak, aile bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 25, 2025
📍7’nci Etnospor Kültür Festivali pic.twitter.com/8Diik7uFVp
Paylaşımda, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.
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