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Spor, Futbol

Gaziantep FK ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Beyza Nur Eryılmaz  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Gaziantep FK ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

6. dakikada topla ceza sahası içerisinde buluşan Kozlowski'nin rakiplerini geçerek şutunda topu, kaleci Gianniotis kontrol etti.

14. dakikada Ndiaye'nin orta sahadan pasında topla buluşan Maxim'in, şutunda meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.

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21. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından pasında topla buluşan Boateng, kaleci Gianniotis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail, penaltı noktasını gösterdi. 24. dakikada topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Caner Keleş'in yerden pasınhda topla ceza sahasında buluşan Mamadou Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonda ofsayt kararı verildi.

45+4. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Boateng'in pasında meşin yuvarlakla buluşan Sorescu'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

51. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Can Keleş’in ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Mamadou Fall'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

68.⁠ ⁠dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağdan Winck’in ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Costa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

74.⁠ ⁠dakikada Lungoyi'nin ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

85. dakikada sağ kanatta Semih Güler'in kaptırdığı topla buluşan Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

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