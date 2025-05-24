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Spor, Futbol

Şampiyon Galatasaray, Göztepe’yi 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

Mustafa Güngör  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Şampiyon Galatasaray, Göztepe’yi 2 golle geçti

İzmir

3. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topu kapan Koray Günter'in ortasında Heliton'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç, çeldi. Altı pas içinde topu önünde bulan Romulo'nun röveşata vuruşunda meşin yuvarlak, üstten dışarı gitti.

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6. dakikada Galatasaray atağında Morata'nın gönderdiği ara pasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Ahmed Kutucu'nun şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

25. dakikadaki Göztepe atağında Bokele'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, meşin yuvarlığı ceza sahası içerisine gönderdi. Sol çaprazda top buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç, kornere çeldi.

43. dakikadaki Galatasaray hücumunda Jakobs'un sol kanattan pasında topla ceza sahasında buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak, kale direğinden oyun alanına döndü.

53. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Nielsen'in ceza sahası çizgisi sol önünde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Romulo'nun şutunda topu, kaleci Günay Güvenç, kornere çeldi.

70. dakikada Galatasaray öne geçti. Ahmed Kutucu'nun ceza sahası çizgisi sol çaprazında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Kaan Ayhan, topu ağlarla buluşturdu. 0-1.

90. dakikada Göztepe atağında, Furkan Bayır'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Emerson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından dışarı çıktı.

90+1. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Jakobs'un sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Morata, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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