Belediyeler, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarını kamusal alanlarda yayınlayabilecek
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, S Sport kanalının yayıncısı olduğu THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarının belediyeler tarafından kamusal alanlarda yayınlanabileceğini duyurdu.
İstanbul
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, oynanacak THY Dörtlü Final karşılaşmalarının frekans bilgilerini paylaşarak "THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonun Türkiye'deki yayıncısı S Sport ve S Sport Plus'tır. Dörtlü final karşılaşmaları, S Sport kanalı üzerinden Türksat uydusu aracılığıyla açık şekilde yayınlanmaktadır. Türkiye genelindeki tüm belediyeler, paylaşılan frekans üzerinden karşılaşmaları kamusal alanlarda yayınlayabilir. Tüm sporseverlere keyifli seyirler diler, dörtlü finalde finale kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko'ya canı gönülden başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
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