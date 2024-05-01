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Spor, Futbol

Süper Lig'de son 10 haftada 5 puan toplayan Hatayspor, düşme hattından çıkamıyor

Trendyol Süper Lig'de son 10 haftada rakipleri karşısında hanesine 5 puan yazdırabilen Atakaş Hatayspor, 18. sıraya gerilediği ligde düşme hattından uzaklaşamıyor.

Serkan Avci  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Süper Lig'de son 10 haftada 5 puan toplayan Hatayspor, düşme hattından çıkamıyor

Mersin

Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenip, sonraki hafta Mersin'de konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Hatayspor'un 25. haftadan itibaren başlayan düşüşü dikkati çekiyor.

Son 10 maçta sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-beyazlılar, bu müsabakalarda 5 puan toplayarak 18. sıraya geriledi.

Bordo-beyazlılar 4 haftadır puana hasret

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, son haftalardaki kötü gidişatını durdurmakta güçlük çekiyor.

Ligin 30. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u 3-0 yendiği maçta hanesine 3 puan yazdırmayı başaran Hatay ekibi, sonraki haftalarda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0, İstanbulspor'a 3-0, Bitexen Antalyaspor'a 2-1, RAMS Başakşehir'e 2-1 yenildi.

Son 4 haftadır puana hasret kalan bordo-beyazlılar, düşme potasındaki "kırmızı hat"tan çıkmakta zorlanıyor.

Dört sezonluk Süper Lig serüveni tehlikede

Hatayspor'un, 2019-2020 sezonunda şampiyon olarak tamamladığı 1. Lig'den yükseldiği Süper Lig'deki macerası 4 sezondur sürüyor.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilen Atakaş Hatayspor, bu sezon küme düşme tehlikesi yaşıyor.

Kalan son 4 maçta puanlar toplayarak lige tutunmak isteyen Hatay ekibi, 5 Mayıs Pazar günü ligin 35. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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