Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,453.80
BTC/USDT
109,279.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a geldi.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da Elias Jelert, satın alma opsiyonuyla Southampton'a kiralandı

Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert'in İngiltere ekibi Southampton'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Galatasaray'da Elias Jelert, satın alma opsiyonuyla Southampton'a kiralandı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Southampton, şirketimize 300 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250 bin avro tutarında bonus ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton tarafından ödenecektir. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton tarafından şirketimize 8 milyon 500 bin avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü şirketimize ödenecektir."

22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Galatasaray'da 35 maçta forma giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Benzer haberler

Galatasaray'da Elias Jelert, satın alma opsiyonuyla Southampton'a kiralandı

Galatasaray'da Elias Jelert, satın alma opsiyonuyla Southampton'a kiralandı

Galatasaray, Süper Lig'de 4 maçta 12 puana ulaştı

Galatasaray taraftarları, Filistin'i unutmadı

Galatasaray evinde kazandı

Galatasaray evinde kazandı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Wilfried Singo, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Wilfried Singo, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet