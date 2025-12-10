Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı

Monako
II. Louis Stadı'ndaki maça ev sahibi ekip baskılı başladı. Kontrollü oyunla rakibine pozisyon vermeyen Galatasaray, müsabakanın 10. dakikasından sonra oyun üstünlüğünü ele aldı. Sarı-kırmızılı takım, rakip kalede üst üste tehlikeli pozisyonlar üretse de skoru bulamadı.
Monaco'nun ceza sahası dışından şutlarında kaleci Uğurcan Çakır, kalesini gole kapatmayı başardı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi Monaco iyi girdi.
Kırmızı-beyazlı takımın 51. dakikada kullandığı penaltıda Uğurcan Çakır, gole izin vermedi. Monaco, karşı karşıya Folarin Balogun ile 59 ve 62. dakikalarda karşı karşıya pozisyonlardan da yararlanamadı.
Ev sahibi ekip, 68. dakikadaki korner atışı sonrası ceza sahası içindeki karambolden yararlanarak Balogun'un golüyle 1-0 öne geçti.
Galatasaray'ın dönüş çabaları sonuç vermedi ve mücadele Monaco'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk yarı
13. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Soldan hızlı gelişen atakta Barış Alper Yılmaz, atağa katılan Jakobs'a pasını verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan, uygun durumda bekletmeden vurdu ancak top, farklı şekilde auta çıktı.
16. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan İlkay'ın ortasında arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, auta gitti.19. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, Vanderson'un hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız futbolcunun şutunda top kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.
21. dakikada Akliouche'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır soluna gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan kornerde Salisu'nun pasında kale önündeki Balogun, topu kafayla auta gönderdi.
24. dakikada Minamino'nun soldan ortasında altıpas gerisindeki Balogun'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
30. dakikada Akliouche'nin ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan, sağına uçarak topu kornere tokatladı.
34. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin şutunda top kaleci Hradecky'de kaldı.
36. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahası yayının sağından şutunda rakibe çarpan top, kornere gitti.
Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
İkinci yarı
47. dakikada Uğurcan Çakır kritik bir kurtarışa daha imza attı. Vanderson'un ceza sahasına gönderdiği pasta Minamino'nun uygun durumdaki şutunda Uğurcan topun ağlara gitmesini önledi. Dönen topu almak isteyen Minamino, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kalsa da Hollandalı hakem Makkelie, devam kararı verdi. Belçikalı Video Yardımcı Hakem Bram Van Driessche'nin uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Makkelie, Sanchez'in rakibine faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
51. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen kaptan Zakaria'nın vuruşunda Uğurcan, ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
59. dakikada seri paslaşmalarla gelen Monaco'da Balogun, altıpas önünde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta çıktı.
62. dakikada Minamino'nun kafayla indirdiği topla savunma arkasına sarkan Balogun'un Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda şutunda top, direğin üstünden auta gitti.
68. dakikada Monaco öne geçti. Soldan Camara'nın kullandığı kornerde arka direkte Sara'dan seken top altıpas içindeki Balogun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda çizgi üzerindeki Torreira'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
80. dakikada penaltı noktası üzerinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Camara'nın şutunda top üstten auta çıktı.
Sarı-kırmızılılar 9 puanda
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta sonunda 9 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi.
Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, 5. hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle hanesine 9 puan yazdıran Galatasaray, 6. haftada da deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi.
Galatasaray karşılaşmasına kadar 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Monaco, ligdeki ikinci galibiyetiyle puanını 9'a çıkardı.
Üst üste 2 maçı kaybetti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 5 hafta.daki Union Saint-Gilloise müsabakasından sonra Monaco maçından da 1-0'lık skorla kaybetti.
Galatasaray, söz konusu maçlarda rakip ağları havalandırmayı da başaramadı.
Maçın yıldızı Uğurcan Çakır oldu
Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla müsabakaya damga vurdu.
Mücadelenin ilk yarısında Maghnes Akliouche'nin iki şutunda kritik kurtarışlar yapan Uğurcan, ikinci yarıya da iyi başladı.
Monaco'nun 47. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle kazandığı penaltı öncesinde Takumi Minamino'nun şutunu önleyen milli file bekçisi, penaltıda da Denis Zakaria'ye geçit vermedi.
Maçta kaldığı süre boyunca kurtarışlarıyla takımının kaleyi kapatmasında başrolü oynayan Uğurcan Çakır, 59. dakikada Balogun ile karşı karşıya pozisyonda sakatlandı.
Tedavisinin ardından yaklaşık 10 dakika oyuna devam eden Uğurcan, 68. dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.
Osimhen'in gol serisi sona erdi
Galatasaray'ın santraforu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol atma serisi bitti.
Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.
Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.
Osimhen, 90 dakika sahada kaldığı Monaco müsabakasında 8 maçlık gol atma serisini devam ettiremedi.
Monaco taraftarından takımlarına protesto
Ev sahibi ekibin taraftarları, takımlarının kötü performansını protesto etti.
Monaco taraftarları, Ligue 1'deki kötü gidiş ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alınamaması nedeniyle takımlarına tepki gösterdi. Taraftarlar, tribünlerdeki pankartları ters asarken, mücadelenin ilk 15 dakikasında da tezahürat yapmadı.
Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.