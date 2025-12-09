Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sakatlıklarına ilişkin açıklama

Beşiktaş'ta Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile dün yapılan karşılaşmada sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sağlık durumları belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sakatlıklarına ilişkin açıklama

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakikasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçti. Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır." denildi.

