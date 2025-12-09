TFF Hukuk Müşavirliği, 27 futbolcu ile 22 hakemi daha "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 27 futbolcu ve 22 hakemi daha tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre federasyon tarafından yürütülen operasyonda PFDK'ye sevk edilen 152 hakem haricinde yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem disipline sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ye sevk ettiği hakemler şunlar:
Üst klasman hakemleri: Fevzi Erdem Albaş, Furkan Aksuoğlu.
Üst klasman yardımcı hakemleri: Deniz Caner Özaral, Mustafa Güçer.
Klasman hakemleri: Bedirhan Yiğitbaş, Cihan Ölmez, Furkan Arıoğul, Hakan Ergin, Halil İbrahim Balsatan, Kemal Dizdar, Tolga Akbaba, Tolga Tuna.
27 futbolcu "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevkedildi
Bu arada, 10 Kasım'da PFDK'ye sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan 27'sinin PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi.
Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazının cevabının beklendiği ve gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk sürecinin tamamlanacağı aktarıldı.
TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ye sevk ettiği 27 oyuncu şöyle:
Abdulcebrail Akbulut (Düzce Cam Düzcespor), Ahmed Kağan Gürbüz (Amasyaspor FK), Arif Rışvanoğlu (Yalova FK 77), Berat Badak (Bursa Yıldırımspor), Berke Çelik (MDGRUP Osmaniyespor), Bilal Güven (Niğde Belediyespor), Buğra Çiçek (Bucaspor 1928), Burak Tolunay Sekin (Menemen FK), Cengiz Alp Köseer (ikas Eyüpspor), Emin Kaan Arslan (Bulvarspor), Emin Yakup Oktay (Oktaş Uşakspor), Emirhan Sefa Öz (Etimesgutspor), Emre Nizam (Giresunspor), Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK), Hüseyin Emir İkiz (Ağrı 1970), Kaan Mert Vardar (Galata SK), Kerem Yorulmaz (Küçükçekmece Sinopspor), Mehmet Mustafa Çolak (Edirnespor), Ömer Faruk Çalışkan (İzmir Çoruhlu FK), Ramazan Karakurt (Ağrı 1970), Taha Batuhan Yayıkcı (Bursaspor), Tarık Yusuf Karakaya (Bursa Yıldırımspor), Tuğra Aygün Ergün (Bandırmaspor), Ulaş Oktay Yıldız (Beykoz Anadoluspor), Yasin Başaytaç (GMG Kastamonuspor), Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Yusuf Tursun (Sultan Su İnegölspor)
Klasman yardımcı hakemleri: Ahmet Karaatay, Barış Sun, Berkay Salman, Faik Sancaktutan, Fatih Gemici, Mehmet Özgür İşbilen, Osman Oğurlu, Ömer Faruk Sağır, Yasin Mert Karahan ve Yiğit Çam.
PFDK'nin verdiği cezaya itiraz etmeyen 82 hakem ile itirazları reddedilerek cezaları kesinleşen 67 hakemin kariyeri sona ermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.