Dolar
42.56
Euro
49.59
Altın
4,208.81
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,238.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

Yunus Kaymaz  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı

Londra

Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya konuk olan Galatasaray, Folarin Balogun'un 68. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kaleci Uğurcan Çakır, 50. dakikada Denis Zakaria'nın penaltı atışında gole izin vermedi.

Aldığı kötü sonuçlarla zor dönemden geçen Liverpool, 88. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle deplasmanda Inter'i 1-0 yendi.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 11. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Portekiz temsilcisi Sporting karşısında sahasında Joshua Kimmich'in kendi kalesine attığı golle geriye düşen Bayern Münih, Serge Gnabry, Lennart Karl ve Jonathan Tah ile skoru değiştirdi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Barcelona, 3 dakikada döndü

İspanyol ekibi Barcelona, Ansgar Knauff'un golüyle geriye düştüğü Eintracht Frankfurt karşısında Jules Kounde ile 3 dakika içinde 2-1 galibiyete uzandı.

Fransız futbolcu, aynı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında iki kafa golü atan ilk Barcelona oyuncusu oldu.

İtalya'nın Atalanta takımına konuk olan Chelsea, Gianluca Scamacca ve Charles De Ketelaere'nin golleriyle 2-1 mağlup oldu. Londra ekibinin tek golü Brezilyalı Joao Pedro'dan geldi.

Muhammed Kudus ve arkadaşlarından taburede gol pozu

Sahasında Çek temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayan Tottenham, David Zima (kendi kalesine), Muhammed Kudus (penaltı) ve Xavi Simons'un (penaltı) golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

Muhammed Kudus ve takım arkadaşlarının saha kenarında taburelere oturarak verdikleri poz, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles'a bu yaz transfer olan Tottenham efsanelerinden Güney Koreli Heung-Min Son, maç öncesinde sahaya davet edildi ve taraftarla vedalaştı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Bayern Münih (Almanya) - Sporting (Portekiz): 3-1

Monaco (Fransa) - Galatasaray: 1-0

Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 0-1

Tottenham (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya): 3-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa): 2-3

Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

Atalanta (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 2-1

PSV (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya): 2-3

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş ve Kars'ta kar etkili oluyor
Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır
Prof. Dr. Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında anıldı
İstanbul'da narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Albayrak memleketi Samsun'da defnedildi

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bundan sonraki hedefleri belirleyecek çok önemli bir maça çıkıyoruz

Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. kez karşılaşacak

Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. kez karşılaşacak
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 67. sezonunda 3 Türk kulübü mücadele edecek

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 67. sezonunda 3 Türk kulübü mücadele edecek
Galatasaray, Avrupa'da 334. kez sahne alacak

Galatasaray, Avrupa'da 334. kez sahne alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet