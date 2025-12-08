Dolar
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. kez karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. randevusuna çıkacak.

Emrah Oktay  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. kez karşılaşacak Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Monako

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa kupası serüveninde 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla 333 maçta karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekipleriyle 21 kez mücadele etti.

"Cimbom" UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Olimpik Marsilya ile 21 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı.

Deplasman performansı

Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Sarı-kırmızlı ekip, dış sahada yaptığı 11 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 7 karşılaşmadan ise üzgün ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü.

Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 24 yılda rakip sahada iyi bir sonuç elde edemedi.

Fransız takımlarına karşı skorlar

Galatasaray'ın Fransa temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

SezonKulvarTarihMaçSkor
1988-1989UEFA Şampiyonlar Ligi1 Mart 1989Monaco-Galatasaray0-1
1988-1989UEFA Şampiyonlar Ligi15 Mart 1989Galatasaray-Monaco1-1
1993-1994UEFA Şampiyonlar Ligi2 Mart 1994Monaco-Galatasaray3-0
1993-1994UEFA Şampiyonlar Ligi16 Mart 1994Galatasaray-Monaco0-2
1996-1997Kupa Galipleri Kupası17 Ekim 1996Galatasaray-PSG4-2
1996-1997Kupa Galipleri Kupası31 Ekim 1996PSG-Galatasaray4-0
2000-2001UEFA Şampiyonlar Ligi12 Eylül 2000Galatasaray-Monaco3-2
2000-2001UEFA Şampiyonlar Ligi25 Ekim 2000Monaco-Galatasaray4-2
2000-2001UEFA Şampiyonlar Ligi6 Aralık 2000Galatasaray-PSG1-0
2000-2001UEFA Şampiyonlar Ligi31 Mart 2001PSG-Galatasaray2-0
2001-2002UEFA Şampiyonlar Ligi26 Eylül 2001Nantes-Galatasaray0-1
2001-2002UEFA Şampiyonlar Ligi16 Ekim 2001Galatasaray-Nantes0-0
2006-2007UEFA Şampiyonlar Ligi12 Eylül 2006Galatasaray-Bordeaux0-0
2006-2007UEFA Şampiyonlar Ligi22 Kasım 2006Bordeaux-Galatasaray3-1
2007-2008UEFA Kupası25 Ekim 2007Bordeaux-Galatasaray2-1
2008-2009UEFA Avrupa Ligi18 Şubat 2009Bordeaux-Galatasaray0-0
2008-2009UEFA Avrupa Ligi26 Şubat 2009Galatasaray-Bordeaux4-3
2019-2020UEFA Şampiyonlar Ligi1 Ekim 2019Galatasaray-PSG0-1
2019-2020UEFA Şampiyonlar Ligi11 Aralık 2019PSG-Galatasaray5-0
2021-2022UEFA Avrupa Ligi30 Eylül 2021Olimpik Marsilya-Galatasaray0-0
2021-2022UEFA Avrupa Ligi25 Kasım 2021Galatasaray-Olimpik Marsilya4-2

Monaco ile 7. maç

Galatasaray, Monaco ile tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında 1989 ile 2000 arasında yapılan 6 karşılaşmanın 2'sini sarı-kırmızılı ekip, 3'ünü Fransız temsilcisi kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 7 gole, Monaco 12 golle karşılık verdi.

Galatasaray, deplasmanda Monaco ile yaptığı 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İki ekip arasındaki ilk randevu olan 1 Mart 1989'daki maçı 1-0 kazanan "Cimbom" sonrasındaki mücadeleleri 3-0 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.

Galatasaray ile Monaco arasında yapılan maçlar şöyle:

SezonKulvarTarihMaçSkor
1988-1989UEFA Şampiyonlar Ligi1 Mart 1989Monaco-Galatasaray0-1
1988-1989UEFA Şampiyonlar Ligi15 Mart 1989Galatasaray-Monaco1-1
1993-1994UEFA Şampiyonlar Ligi2 Mart 1994Monaco-Galatasaray3-0
1993-1994UEFA Şampiyonlar Ligi16 Mart 1994Galatasaray-Monaco0-2
2000-2001UEFA Şampiyonlar Ligi12 Eylül 2000Galatasaray-Monaco3-2
2000-2001UEFA Şampiyonlar Ligi25 Ekim 2000Monaco-Galatasaray4-2

Monaco'nun Türk takımlarına karşı sınavı

Fransa Ligi temsilcisi, UEFA turnuvalarında Türk takımlarıyla 12 kez karşılaştı.

Kırmızı-beyazlılar, 6 kez karşılaştığı Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile ikişer kez mücadele etti. Monaco, söz konusu maçların 5'ini kazanırken, 5'inden de mağlubiyetle ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Monaco, iç sahada Türk takımlarını konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 kez mağlup oldu.

