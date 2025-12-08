Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. kez karşılaşacak

Monako
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa kupası serüveninde 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla 333 maçta karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekipleriyle 21 kez mücadele etti.
"Cimbom" UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Olimpik Marsilya ile 21 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı.
Deplasman performansı
Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı.
Sarı-kırmızlı ekip, dış sahada yaptığı 11 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 7 karşılaşmadan ise üzgün ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü.
Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 24 yılda rakip sahada iyi bir sonuç elde edemedi.
Fransız takımlarına karşı skorlar
Galatasaray'ın Fransa temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Tarih
|Maç
|Skor
|1988-1989
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|1 Mart 1989
|Monaco-Galatasaray
|0-1
|1988-1989
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|15 Mart 1989
|Galatasaray-Monaco
|1-1
|1993-1994
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|2 Mart 1994
|Monaco-Galatasaray
|3-0
|1993-1994
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|16 Mart 1994
|Galatasaray-Monaco
|0-2
|1996-1997
|Kupa Galipleri Kupası
|17 Ekim 1996
|Galatasaray-PSG
|4-2
|1996-1997
|Kupa Galipleri Kupası
|31 Ekim 1996
|PSG-Galatasaray
|4-0
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|12 Eylül 2000
|Galatasaray-Monaco
|3-2
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|25 Ekim 2000
|Monaco-Galatasaray
|4-2
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|6 Aralık 2000
|Galatasaray-PSG
|1-0
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|31 Mart 2001
|PSG-Galatasaray
|2-0
|2001-2002
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|26 Eylül 2001
|Nantes-Galatasaray
|0-1
|2001-2002
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|16 Ekim 2001
|Galatasaray-Nantes
|0-0
|2006-2007
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|12 Eylül 2006
|Galatasaray-Bordeaux
|0-0
|2006-2007
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|22 Kasım 2006
|Bordeaux-Galatasaray
|3-1
|2007-2008
|UEFA Kupası
|25 Ekim 2007
|Bordeaux-Galatasaray
|2-1
|2008-2009
|UEFA Avrupa Ligi
|18 Şubat 2009
|Bordeaux-Galatasaray
|0-0
|2008-2009
|UEFA Avrupa Ligi
|26 Şubat 2009
|Galatasaray-Bordeaux
|4-3
|2019-2020
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|1 Ekim 2019
|Galatasaray-PSG
|0-1
|2019-2020
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|11 Aralık 2019
|PSG-Galatasaray
|5-0
|2021-2022
|UEFA Avrupa Ligi
|30 Eylül 2021
|Olimpik Marsilya-Galatasaray
|0-0
|2021-2022
|UEFA Avrupa Ligi
|25 Kasım 2021
|Galatasaray-Olimpik Marsilya
|4-2
Monaco ile 7. maç
Galatasaray, Monaco ile tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında 1989 ile 2000 arasında yapılan 6 karşılaşmanın 2'sini sarı-kırmızılı ekip, 3'ünü Fransız temsilcisi kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 7 gole, Monaco 12 golle karşılık verdi.
Galatasaray, deplasmanda Monaco ile yaptığı 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İki ekip arasındaki ilk randevu olan 1 Mart 1989'daki maçı 1-0 kazanan "Cimbom" sonrasındaki mücadeleleri 3-0 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.
Galatasaray ile Monaco arasında yapılan maçlar şöyle:
Monaco'nun Türk takımlarına karşı sınavı
Fransa Ligi temsilcisi, UEFA turnuvalarında Türk takımlarıyla 12 kez karşılaştı.
Kırmızı-beyazlılar, 6 kez karşılaştığı Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile ikişer kez mücadele etti. Monaco, söz konusu maçların 5'ini kazanırken, 5'inden de mağlubiyetle ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Monaco, iç sahada Türk takımlarını konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 kez mağlup oldu.