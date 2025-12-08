Dolar
42.57
Euro
49.65
Altın
4,211.98
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,240.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çekmeköy'deki narkotik operasyonunda şehit olan Özel Harekat Polisi Emre Albayrak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Monaco Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maçın son hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Ceren Aydınonat  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin zorluklara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen kararların gerekçesi açıklandı
Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile kar ve fırtına uyarısı
DOSYA: Futbolda bahis soruşturması
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. kez karşılaşacak

Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. kez karşılaşacak

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı

Yeni Malatyaspor, oyuncu yetersizliği nedeniyle maçlara çıkamıyor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yükselişe geçti

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yükselişe geçti
Trabzonspor'da son haftaların golcüsü Muçi

Trabzonspor'da son haftaların golcüsü Muçi
Galatasaray, Avrupa'da 334. kez sahne alacak

Galatasaray, Avrupa'da 334. kez sahne alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet