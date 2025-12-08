Dolar
42.57
Euro
49.65
Altın
4,212.52
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,246.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çekmeköy'deki narkotik operasyonunda şehit olan Özel Harekat Polisi Emre Albayrak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Monaco Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maçın son hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor.
logo
Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, oyuncu yetersizliği nedeniyle maçlara çıkamıyor

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncusunun cezalandırılması ve yaşanan kadro yetersizliği nedeniyle maçlara çıkamaz hale geldi.

Okan Coşkun  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Yeni Malatyaspor, oyuncu yetersizliği nedeniyle maçlara çıkamıyor

Malatya

Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren ve ülkeyi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor'un önlemez düşüşü sürüyor.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TFF 1. Lig'i 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayan ve Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de 5 sezon geçirdi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı puan cezaları ve başarısız grafikle bu sezon 2. Lig'e geriledi.

Nesine 2. Lig'de bu sezon çıktığı 12 maçta 2 puan toplayabilen Malatya temsilcisi, -43 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

7 oyuncusu ceza aldı

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 18 Kasım'da açıkladığı bahis soruşturması kapsamında Malatya ekibinin 7 oyuncusu ceza aldı.

TFF tarafından Malatya ekibinin formasını terleten Kerem Altunışık, Ömer Çağrı Ataş, Ferhat Canlı, Murat Şamil Güler, Eray Şişman, Mehmet Emin Taştan ile Burak Efe Yaz'a farklı günler olmak üzere hak mahrumiyeti cezası verildi.

Son iki maça çıkamadı

Malatya temsilcisi, yaşadığı maddi ve deprem kaynaklı sorunlar nedeniyle bu sezon 12 karşılaşmaya altyapı oyuncularının bulunduğu kadroyla çıktı.

Bu sezon ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçına çıkamayan Malatya ekibine 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.

Malatya ekibi, ligin 14. haftasında Isparta 32 Spor karşılaşmasına da yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için maç iptal edildi.

Ağır borç yükü ve sürekli cezalar

Yeni Malatyaspor, ağır borç yükü ve önceki dönemlerdeki transferlerin şikayetleri nedeniyle FIFA'dan son yıllarda hem maddi hem de puan silme cezaları alıyor.

Malatya ekibi, alınan cezalarla şu anda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta -43 puanla son sırada bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin zorluklara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen kararların gerekçesi açıklandı
Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile kar ve fırtına uyarısı
DOSYA: Futbolda bahis soruşturması
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. kez karşılaşacak

Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. kez karşılaşacak

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı

Yeni Malatyaspor, oyuncu yetersizliği nedeniyle maçlara çıkamıyor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yükselişe geçti

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yükselişe geçti
Trabzonspor'da son haftaların golcüsü Muçi

Trabzonspor'da son haftaların golcüsü Muçi
Galatasaray, Avrupa'da 334. kez sahne alacak

Galatasaray, Avrupa'da 334. kez sahne alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet