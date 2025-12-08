Dolar
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yükselişe geçti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasını 34 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile kötü günleri geride bıraktı.

Selçuk Kılıç  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Trabzonspor, Fatih Tekke ile yükselişe geçti Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alırken Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 puan elde etti. Trabzonspor, ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Bu sezon 15. hafta sonunda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 36 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.

26 lig karşılaşmasında 2,03 puan ortalaması

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 26 lig maçında 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Fatih Tekke 2,03 puan ortalamasıyla 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

Şampiyonluk sonrası en iyi dönem

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonun ardından en iyi dönemini yaşadı.

2021-2022 sezonunda 15 maçta 39 puan toplayarak lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 34 puanla 2. sırada yer aldı.

Trabzonspor, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 15. hafta sonunda 26'şar puan toplarken, geçen sezon aynı dönemde 16 puan elde edebilmişti.

Sahasında 212 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Geçen sezonun 35. haftasında sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılan Karadeniz ekibi, 212 gündür evinde kaybetmiyor.

Yenilmezlik serisini 10 maça taşıdı

Haftayı deplasmanda 2-1'lik Göztepe galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, yenilmezlik serisini 10 maça taşıdı.

Son yenilgisini ligin 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, 85 gündür mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Kupada final oynadı

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yükselişe geçti

Trabzonspor'da son haftaların golcüsü Muçi

Galatasaray, Avrupa'da 334. kez sahne alacak

