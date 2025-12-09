Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Ankara
Kulübün açıklamasına göre 6 Aralık Cumartesi günkü olağanüstü seçimli genel kurulda göreve getirilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.
Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:
Haydar Arda Çakmak: Başkan
Arif Ölmez: Başkan vekili
Ertuğrul Cem Cihan: Asbaşkan (Hukuk işlerinden sorumlu)
Seçkin Altınel: Asbaşkan (Mali işlerden sorumlu)
Gün Emre İçer: Asbaşkan (Sponsorluklardan sorumlu)
İbrahim Ethem Koşar: Asbaşkan (Kamu ve kurumsal işlerden sorumlu)
Hakan Kaynar: Genel sekreter
Berşan Kayıkcı: Genel sekreter yardımcısı
Murat Aras: Sayman
Savaş Çolakoğlu: Basın sözcüsü
Harun Erol: Futbol şube sorumlusu
Evren Han: Taraftardan sorumlu
Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu
Tolga Arslan: Stadyumdan sorumlu
Kadir Kudret Hatipoğlu: Sağlık işlerinden sorumlu
Abdulvahit Vardar: Sponsorluklardan sorumlu
Şener Köseoğlu: Tesis sorumlusu
Nilüfer Bircan: Amatör branş sorumlusu
Kubilay Güvenç: İstanbul temsilcisi yönetim kurulu üyesi