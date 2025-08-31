Dolar
logo
Spor

Gençlerbirliği, tarihinde 2. kez Süper Lig'deki ilk 4 maçını kaybetti

Gençlerbirliği, 1992-1993 sezonundan sonra tarihinde 2. kez Süper Lig'deki ilk 4 maçında puan alamadı.

Hüseyin Burak Demirer  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Gençlerbirliği, tarihinde 2. kez Süper Lig'deki ilk 4 maçını kaybetti

Ankara

 Eryaman Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, 49. defa mücadele ettiği Süper Lig'deki en kötü sezon başlangıcını tekrarladı.

Kırmızı-siyahlılar, Rus teknik direktör Valery Nepomniachi'nin takımı çalıştırdığı 1992-1993 sezonundaki ilk 4 karşılaşmasını da kaybetmişti.

Yönetim, teknik direktör Eroğlu ve futbolcular, 33 yıl önce yaşanan senaryoyu tekrarlayarak kulüp kayıtlarına geçti.

Daha önceki 48 sezonun hiçbirinde ilk 5 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği, sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

