Gençlerbirliği, tarihinde 2. kez Süper Lig'deki ilk 4 maçını kaybetti
Gençlerbirliği, 1992-1993 sezonundan sonra tarihinde 2. kez Süper Lig'deki ilk 4 maçında puan alamadı.
Ankara
Eryaman Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, 49. defa mücadele ettiği Süper Lig'deki en kötü sezon başlangıcını tekrarladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kırmızı-siyahlılar, Rus teknik direktör Valery Nepomniachi'nin takımı çalıştırdığı 1992-1993 sezonundaki ilk 4 karşılaşmasını da kaybetmişti.
Yönetim, teknik direktör Eroğlu ve futbolcular, 33 yıl önce yaşanan senaryoyu tekrarlayarak kulüp kayıtlarına geçti.
Daha önceki 48 sezonun hiçbirinde ilk 5 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği, sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.