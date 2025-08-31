RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor berabere kaldı

İstanbul
İlk yarı
19. dakikada Yalçın Kayan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Serdar Gürler kafayla vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
37. dakikada ceza sahasından savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Draguş'un aşırtma vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
71. dakikada soldan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Ampem'in sert ortasında Halil Akbunar'ın arka direkteki vuruşu sonrası top dışarı çıktı.
74. dakikada Brnic'in soldan ortasında Shomurodov'un altı pastan kafa vuruşunu kaleci çıkardı.
81. dakikada Talha Ülvan'ın ceza sahası sağ çaprazından içeri yükselttiği top, savunmadan sekerek ceza sahası dışına yöneldi. Kerem Demirbay ceza sahası dışından gelişine vurdu, top üstten auta gitti.
86. dakikada Brnic'in soldan içeri çevirdiği topa Deniz Türüç ceza sahası içinde düzgün vurdu, kaleci uzanarak topu çeldi. Dönen topu Kemen sol çaprazdan şutla tamamladı kaleci Felipe bir kez daha gole izin vermedi.
Müsabaka golsüz sona erdi.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Oyuncuların gardının düştüğünü gördük
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, maç öncesinde oyuncuları Davie Selke'nin sakatlığından etkilendiklerini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Üç gün önce deplasmanda yoğun bir maç oynadık. Bugün kafamızda ofansif bir oyuncu grubuyla başlamak vardı. Maçın başında sakat verdik. Selke'yi kaybettik ısınmada. Bu da bizde şok etkisi oluşturdu. Oyuncuların gardının düştüğünü gördük. İlk yarıya bu durum yansıdı. İlk yarıda 2 net pozisyonumuz var. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. İkinci yarıda bir formasyon değişikliği yaptık. Rakibin bire bir baskıya gelmesini bekliyorduk. Arkada alan bulacağımızı düşünerek bu oyun planıyla sahadaydık. İkinci yarının başında yaptığımız düzeltmeler sonrasında bu fiziksel durumla iyi bir ikinci yarı oynadık. Maalesef gol atamadık." ifadelerini kullandı.
"Çok iyi bir takımım var ama şu anki eksiklere bakınca zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor." diyen Atan, "Milli takım arası iyi gelecek. Sezon başındaki ritme döneceğiz. Sakatlık olarak şanssız bir dönemden geçiyoruz. Bu kadar fiziksel yorgunluğa rağmen verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin: Genel olarak oyundan ve oyuncularımdan memnunum
ikas Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, takımının durumundan memnun olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Her maça kazanmak için çıkan bir teknik adamım. Bu maça da kazanmak için gelmiştik. Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık. Avrupa maçının yorgunluğunun çıkacağını düşünerek planladık. Planlarımız çıktı. İyi pozisyonlar bulduğumuzu düşünüyorum. Biraz cesur atak yaptığımız sıralarda kontra yedik. Genel anlamda oyundan memnunum. Burada 3 puan almak isterdim. Kaybedebilirdik de ama sonuç olarak birer puan aldık. Genel olarak oyundan ve oyuncularımdan memnunum. Oyunu pasla çözen bir takım oluşturmak istiyorum. Başakşehir'i ne kadar koşturursak o kadar yoracağımızı düşünüyordum. Genel olarak planladığımız şeyler çıktı." ifadelerini kullandı.
Ligin 5. haftasında Galatasaray ile yapacakları maça değinen Şahin, "Galatasaray maçı zor olacak. Galatasaray, ligin en flaş takımı. Çok iştahlılar, istekli oynuyorlar. Orada da aynı oyunu oynamaya çalışacağız. Topu rakibe vermeden oynamak istiyoruz. İyi oyuncuları var. Zor bir maç oynayacağız. Her sonuca açık bir maç olacak." şeklinde konuştu.
Şahin, sakatlıklar nedeniyle kadroda eksiklik yaşandığını ve net bir oyuncu bulurlarsa transfer hamlesi düşündüklerini sözlerine ekledi.