Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Ankara
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
14. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında Pereira'nın uzaklaştıramadığı topa, uzak direkteki Nene dokundu. Pereira'ya çarpan topun ağlarla buluşmasıyla sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.
19. dakikada Talisca'nın ceza yayının sağından ayak içiyle yaptığı vuruşta uzak direğe yönelen topu, Gençlerbirliği kalecisi Gökhan Akkan kornere çeldi.
31. dakikada Fenerbahçe'nin ani gelişen atağında Nene, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluştu. Nene'nin yerden yaptığı ortada meşin yuvarlakla penaltı noktasında buluşan En-Nesyri'nin şutu, yandan auta gitti.
35. dakikada Brown'ın sol kanattan yaptığı sert ortaya altıpasta dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı uzak direğe göndererek Fenerbahçe'nin farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.
40. dakikadaki Fenerbahçe atağında ara pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Alvarez'in dokunamadığı ve savunmanın uzaklaştıramadığı top, altıpasın kale çizgisine yakın noktasında bulunan En-Nesyri'nin önüne düştü. En-Nesyri'nin vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu: 0-3.
43. dakika İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının dışından çektiği şut, üstten dışarı çıktı.
Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
51. dakikadaki Fenerbahçe atağında Brown, Nene'nin pasıyla ceza sahası çizgisinin sol tarafında topla buluştu. Kalenin çaprazındaki Brown'ın uzak direğe doğru çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla dışarı gitti.
57. dakikada Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, sol kanattan ceza sahasına girdi. Oğulcan'ın önünü boşaltıp çektiği şutta yakın direğe doğru giden top, yan ağlara çarptı.
64. dakikada Gençlerbirliği'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşu, kaleci Livakovic'ten döndü. Altıpastaki Goutas, önüne düşen topu diziyle ağlara gönderdi: 1-3.
Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.