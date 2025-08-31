Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,485.00
BTC/USDT
108,943.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Trabzon’da “2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

Hüseyin Burak Demirer  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni mağlup etti Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında Pereira'nın uzaklaştıramadığı topa, uzak direkteki Nene dokundu. Pereira'ya çarpan topun ağlarla buluşmasıyla sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

19. dakikada Talisca'nın ceza yayının sağından ayak içiyle yaptığı vuruşta uzak direğe yönelen topu, Gençlerbirliği kalecisi Gökhan Akkan kornere çeldi.

31. dakikada Fenerbahçe'nin ani gelişen atağında Nene, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluştu. Nene'nin yerden yaptığı ortada meşin yuvarlakla penaltı noktasında buluşan En-Nesyri'nin şutu, yandan auta gitti.

35. dakikada Brown'ın sol kanattan yaptığı sert ortaya altıpasta dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı uzak direğe göndererek Fenerbahçe'nin farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.

40. dakikadaki Fenerbahçe atağında ara pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Alvarez'in dokunamadığı ve savunmanın uzaklaştıramadığı top, altıpasın kale çizgisine yakın noktasında bulunan En-Nesyri'nin önüne düştü. En-Nesyri'nin vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu: 0-3.

43. dakika İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının dışından çektiği şut, üstten dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

51. dakikadaki Fenerbahçe atağında Brown, Nene'nin pasıyla ceza sahası çizgisinin sol tarafında topla buluştu. Kalenin çaprazındaki Brown'ın uzak direğe doğru çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla dışarı gitti.

57. dakikada Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, sol kanattan ceza sahasına girdi. Oğulcan'ın önünü boşaltıp çektiği şutta yakın direğe doğru giden top, yan ağlara çarptı.

64. dakikada Gençlerbirliği'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşu, kaleci Livakovic'ten döndü. Altıpastaki Goutas, önüne düşen topu diziyle ağlara gönderdi: 1-3.

Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Benzer haberler

RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor berabere kaldı

RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor berabere kaldı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Futbolda milli mesai yarın başlayacak

Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Mallorca'yı 2-1 yendi

Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Mallorca'yı 2-1 yendi
Galatasaray, Süper Lig'de 4 maçta 12 puana ulaştı

Galatasaray, Süper Lig'de 4 maçta 12 puana ulaştı
Galatasaray taraftarları, Filistin'i unutmadı

Galatasaray taraftarları, Filistin'i unutmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet