logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor Antalyaspor’u 5-2 mağlup etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 5-2 yendi.

Oktay Özden  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Çaykur Rizespor Antalyaspor’u 5-2 mağlup etti Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Karadeniz ekibi öne geçti. Laçi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rak Sakyi, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın sağından ağlara gönderdi: 0-1

9. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor hücumundan kapılan topla gelişen ani atakta rakip yarı sahasına giren Emrecan Bulut, Jurecka'ya pas verdi. Bu oyuncu, ceza alanı sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-2

13. dakikada ev sahibi takım farkı 1'e indirdi. Van de Streek'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner Dikmen, ceza alanına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Fofana'nın solundan filelere gitti: 1-2

Karadeniz ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

Bu arada, Antalyaspor taraftarı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar tribünde üzerinde "Özgür Filistin" yazısı bulunan Filistin bayrağı açtı. Ayrıca tribüne "Filistin'de insanlık ölüyor" ve "Özgür Filistin" pankartları asıldı.

İkinci yarı

48. dakikada Çaykur Rizespor farkı yeniden 2'ye çıkardı. Laçi'nin havadan pasında topu sağ çaprazda göğsüyle kontrol edip ceza alanına giren Rak Sakyi, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın solundan filelere yolladı: 1-3

59. dakikada Akdeniz ekibi 10 kişi kaldı. Hakem Ozan Ergün, itirazları nedeniyle sarı kart gösterdiği Van de Streek'i, itirazlarını sürdürmesi üzerine kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

66. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Jurecka'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top az farkla auta çıktı.

67. dakikada Storm'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

72. dakikada Abdülkadir Ömür'ün serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortayla seken topu sol çaprazda önünde bulan Dzhikiya'nın şutunda, kaleci Fofana golü önledi.

80. dakikada savunma arkasına sarkan Zeqiri'nin ceza sahası sağ çaprazda kaleci Julian'ı çalımlayıp dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlak, yandan dışarıya çıktı.

86. dakikada Karadeniz ekibi farkı 3'e çıkardı. Sowe'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Zeqiri, topu ağlarla buluşturdu: 1-4

89. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Boli'nin pasında ceza alanı sol çaprazda topla Cvancara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-4

90+1. dakikada Çaykur Rizespor, farkı yeniden 3'e çıkardı. Kaleci Julian'ın önde olduğunu fark eden Mihaila, orta yuvarlağın Çaykur Rizespor yarı alanına bakan bölümünden şutunu çekerek topu ağlara gönderdi: 2-5

Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 5-2 kazandı.

